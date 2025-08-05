"Безмежно закоханий": Пономарьов відповів на чутки про третій шлюб

Співак Олександр Пономарьов спростував слова свого друга, шоумена Юрія Горбунова, який в одному з інтервʼю заявив про ніби-то третій шлюб колеги.

Ба більше, ведучий зазначив, мовляв Олександр перебуває у третьому шлюбі вже понад 10 років.

"Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. Але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Я вже мав досвід розповсюдження інформації в попередніх шлюбах, тепер не хочу", - розповів Пономарьов за лаштунками концерту.

Хто його обраниця, виконавець поки не розповідає Фото з Instagram

Олександр також відповів, чи планує колись знову офіційно укласти шлюб:

"Чекаю закінчення війни і одружуся одразу".

Як відомо, ставши популярним, Олександр Пономарьов підкорював серця жінок. Музикант перебував у шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою та Вікторією Мартинюк. Також ходили чутки про стосунки Олександра зі співачкою Марією Яремчук.

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