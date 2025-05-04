Осадча у підтяжках попозувала для сімейних портретів з Горбуновим і двома синами

Юлія Леськова - 4 травня, 14:39
Катерина Осадча позує для фото з родиною
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча похвалилася новою фотосесією зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та двома синами: 8-річним Іваном та 3-річним Данилом. 

Катя попозувала у білій сорочці та штанах-палацо на підтяжках, а її чоловіки - у чорних класичних костюмах та білій сорочці. 

"Разом", - лаконічно підписала фото Осадча. 


Осадча наробила фото з синами

Катя частенько показує своїх синів у соцмережах

Фото gomeniuk_alex
Осадча з чоловіком та синами наробила нових фото

Якось на День закоханих Горбунов та Осадча перевірили одне одного на знання своєї лавсторі

Фото gomeniuk_alex
Осадча наробила фото з чоловіком та синами

До речі, Катя та Юрій вважаються однією із найміцніших пар українського шоубізнесу

Фото gomeniuk_alex

У квітні Катерина Осадча хвалилася своїми вихідними з родиною у Львові. 

До речі, Осадча та Горбунов у шлюбі вже вісім років. Від попередніх стосунків у Каті є старший син Ілля, йому 22 роки. 

Читайте також:

"Треба це цінувати": Осадча показала київський вихідний зі своєю "бандою". Фото

"Перестала боятися темряви": Осадча у графітових штанах, оверсайзі та білій футболці прогулялася сонячним Києвом і поміркувала про зміни. Фото

32 оберти і кумедне прізвисько: Осадча розказала невідомі факти про себе

Осадча Горбунов
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів