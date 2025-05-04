Осадча у підтяжках попозувала для сімейних портретів з Горбуновим і двома синами

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча похвалилася новою фотосесією зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та двома синами: 8-річним Іваном та 3-річним Данилом.

Катя попозувала у білій сорочці та штанах-палацо на підтяжках, а її чоловіки - у чорних класичних костюмах та білій сорочці.

"Разом", - лаконічно підписала фото Осадча.

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У квітні Катерина Осадча хвалилася своїми вихідними з родиною у Львові.

До речі, Осадча та Горбунов у шлюбі вже вісім років. Від попередніх стосунків у Каті є старший син Ілля, йому 22 роки.