Дружина Усика у стьобаному міні та чоботах посвітила ногами біля мікробуса

Марія Мельник 8 січня, 16:00
Дружина Усика у костюмованому міні
фото з Instagram

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина наробила стильних фото у міні на тлі авто.

На знімках 36-річна Усик попозувала у спідниці та куртці.

Катерина Усик притулилася до дерева

Усик у міні спідниці

Мама чотирьох нащадків має ідеальну форму

Усик у міні притулилас до авто

Схоже, Катерина заспойлерила стильний аутфіт на весну

Нагадаємо, Олександр та Катерина одружилися у вересні 2009-го. У 2010 році у подружжя народилася донька Ліза. Згодом у боксера народилися сини Кирило та Михайло, а у 2024-му - донька Марія.

Раніше ТаблоID розказував про історію кохання пари, сповнену цікавих фактів.

Читайте також:

Зірковий бейбі-бум 2024: Усик, Остапчук, Джамала, Ребрик та інші знаменитості, у яких народилися діти цього року

Усик під спів Пивоварова провів ефектне відкрите тренування перед боєм із Ф'юрі. Відео

Дружина Усика зазнімкувала його 10-місячну доню коло ялинки

Усик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів