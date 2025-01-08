Дружина Усика у стьобаному міні та чоботах посвітила ногами біля мікробуса

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина наробила стильних фото у міні на тлі авто.

На знімках 36-річна Усик попозувала у спідниці та куртці.

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Нагадаємо, Олександр та Катерина одружилися у вересні 2009-го. У 2010 році у подружжя народилася донька Ліза. Згодом у боксера народилися сини Кирило та Михайло, а у 2024-му - донька Марія.

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