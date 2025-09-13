"Надихаюсь як можу": Заріцька в екстравагантних окулярах показала свої нью-йоркські вихідні
33-річна солістка гурту Kazka Олександра Заріцька поїхала до Нью-Йорка та наробила там атмосферних кадрів.
Заріцька попозувала для фото у кафе, де поласувала американськими смаколиками, зазнімкувалася на вулицях "Великого яблука" та показала легендарне жовте таксі на Таймс-сквер.
"Вулиці Нью-Йорка вирують, а недільні страви надихають на створення нового альбому. Слідкуйте за новинами, цілую", - написала Олександра.
Нагадаємо, своє 33-річчя на початку серпня Олександра Заріцька зустріла в Японії.
На наприкінці липня Заріцька наробила звабних фото у ванній з піною.
Приєднуйтесь до дискусії