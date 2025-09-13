"Надихаюсь як можу": Заріцька в екстравагантних окулярах показала свої нью-йоркські вихідні

Юлія Леськова - 13 вересня, 15:52
Олександра Заріцька робить селфі
Фото з Instagram Олександри Заріцької

33-річна солістка гурту Kazka Олександра Заріцька поїхала до Нью-Йорка та наробила там атмосферних кадрів. 

Заріцька попозувала для фото у кафе, де поласувала американськими смаколиками, зазнімкувалася на вулицях "Великого яблука" та показала легендарне жовте таксі на Таймс-сквер. 

"Вулиці Нью-Йорка вирують, а недільні страви надихають на створення нового альбому. Слідкуйте за новинами, цілую", - написала Олександра. 


Олександра Заріцька наробила нових фото

Заріцька погуляла Нью-Йорком у атласній спідниці, оверсайз футболці та акцентувала свою талію червоним паском з люверсами

Заріцька покуштувала американські смаколики

"Надихаюсь як можу на новий альбом", - написала Саша

Олександра Заріцька погуляла Нью-Йорком

Після гарної прогулянки та обіду - не гріх й на шопінг

Нагадаємо, своє 33-річчя на початку серпня Олександра Заріцька зустріла в Японії. 

На наприкінці липня Заріцька наробила звабних фото у ванній з піною. 

