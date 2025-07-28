Оголена Заріцька поніжилася в пінній ванні для звабних фото

Соліства гурту Kazka Олександра Заріцька вирішила зробити липень ще спекотнішим - за допомогою своїх нових світлин у Instagram.

Для зухвалого фотосету дівчина лягла у пінну ванну, ще й із цигаркою в руці.

Олександра влаштувала собі мокрий релакс перед камерою

"А потім вона пішла співати "Свята"", - підписала Саша.





Цікаво, яка була температура води

Тегнувши фотографку, вона зазначила, що та "фоткала і бачила її голою".

Артистка потішила підписників сексі-контентом

Фотографка бачила Сашу в чому мати народила

Нагадаємо, нещодавно артистка показувала, як виглядає її ідеальний відпочинок. А ще Заріцька полюбляє підкидати фанам фітнес-мотивації, демонструючи власні тренування.