Оголена Заріцька поніжилася в пінній ванні для звабних фото

Марія Ткаченко - 28 липня, 10:45
Олександра Заріцька
Фото Natalia Dudych

Соліства гурту Kazka Олександра Заріцька вирішила зробити липень ще спекотнішим - за допомогою своїх нових світлин у Instagram.

Для зухвалого фотосету дівчина лягла у пінну ванну, ще й із цигаркою в руці.

Співачка Kazka

Олександра влаштувала собі мокрий релакс перед камерою


"А потім вона пішла співати "Свята"", - підписала Саша.


Солістка Kazka

Цікаво, яка була температура води

Тегнувши фотографку, вона зазначила, що та "фоткала і бачила її голою".

Саша Заріцька

Артистка потішила підписників сексі-контентом

Співачка Олександра Заріцька

Фотографка бачила Сашу в чому мати народила

Фотосесія Kazka

Нагадаємо, нещодавно артистка показувала, як виглядає її ідеальний відпочинок. А ще Заріцька полюбляє підкидати фанам фітнес-мотивації, демонструючи власні тренування

Читайте також:

Заріцька у новому кліпі KAZKA влаштувала пристрасні танці на підлозі та посвітила тілом у боді

Заріцька у ніжно-рожевому спортлуці посвітила декольте і пласким животом на селфі

Заріцька у червоному купальнику посвітила соковитими формами на пляжі

Заріцька у бікіні поплескалася у водоспаді і показала рандоми з подорожей

Червоні колготки, віяло та рамен: Заріцька у спортивних балетках показала азійський вайб у Києві

kazka
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів