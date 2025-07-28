Оголена Заріцька поніжилася в пінній ванні для звабних фото
Соліства гурту Kazka Олександра Заріцька вирішила зробити липень ще спекотнішим - за допомогою своїх нових світлин у Instagram.
Для зухвалого фотосету дівчина лягла у пінну ванну, ще й із цигаркою в руці.
"А потім вона пішла співати "Свята"", - підписала Саша.
Тегнувши фотографку, вона зазначила, що та "фоткала і бачила її голою".
Нагадаємо, нещодавно артистка показувала, як виглядає її ідеальний відпочинок. А ще Заріцька полюбляє підкидати фанам фітнес-мотивації, демонструючи власні тренування.
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