Червоні колготки, віяло та рамен: Заріцька у спортивних балетках показала азійський вайб у Києві
Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала азійський вайб у Києві.
У своєму Instagram зірка запостила фото у червоних колготках та спортивних балетках.
Як відомо, зірка з тих, хто відкрито обговорює свій досвід розладу харчової поведінки.
Раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після чого і вирішила братись за схуднення. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.
А у 2024-му року співачка пригадувала загострення РХП та зізнавалася, чи колола "Оземпік".
Приєднуйтесь до дискусії