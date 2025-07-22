Червоні колготки, віяло та рамен: Заріцька у спортивних балетках показала азійський вайб у Києві

Марія Мельник - 22 липня, 18:00

Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала азійський вайб у Києві.

У своєму Instagram зірка запостила фото у червоних колготках та спортивних балетках.

Заріцька у колготках

До речі, у Олександри є місце, куди вона втікає від поганих думок

Заріцька з лапшою

Виконавиця насолодилась азійською їжею


Заріцька влаштувала тематичний фотосет

Заріцька влаштувала тематичний фотосет

До речі, яскравий лук для побачення у ресторані
До речі, яскравий лук для побачення у ресторані
Виконавиця похизувалася трендовим взуттям

Виконавиця похизувалася трендовим взуттям

Як відомо, зірка з тих, хто відкрито обговорює свій досвід розладу харчової поведінки.

Раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після чого і вирішила братись за схуднення. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.

А у 2024-му року співачка пригадувала загострення РХП та зізнавалася, чи колола "Оземпік".

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