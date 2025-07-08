"Ідеальний відпочинок": Заріцька у лосинах потримала баланс у горах Ліхтенштейну

Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показалася на хайкінгу у Ліхтенштейні.

У своєму Instagram зірка закарбувала фото ідеального відпочинку за її версією.

Співачка в усіх сенсах слова йде до кращої версії себе

А на шляху насолоджується краєвидами

Хайкінг хайкінгом, а на перерву на морозиво у МакДональдз завжди знайдеться час

З такими краєвидами будь-які фізичні навантаження лише в насолоду

Зірка готувала просто неба

І тримала баланс

Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.

І хоча Олександра продовжує працювати над своїм тілом, вона легко демонструє тіло в купальнику. Не так давно вона світила сідницями на пляжі у червоному.