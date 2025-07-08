"Ідеальний відпочинок": Заріцька у лосинах потримала баланс у горах Ліхтенштейну
Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показалася на хайкінгу у Ліхтенштейні.
У своєму Instagram зірка закарбувала фото ідеального відпочинку за її версією.
Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.
І хоча Олександра продовжує працювати над своїм тілом, вона легко демонструє тіло в купальнику. Не так давно вона світила сідницями на пляжі у червоному.
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