"Ідеальний відпочинок": Заріцька у лосинах потримала баланс у горах Ліхтенштейну

Марія Мельник - 8 липня, 09:50

Співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показалася на хайкінгу у Ліхтенштейні.

У своєму Instagram зірка закарбувала фото ідеального відпочинку за її версією.

Заріцька на хайкінгу

Співачка в усіх сенсах слова йде до кращої версії себе

Заріцька у шортах на хайкінгу

А на шляху насолоджується краєвидами


Kazka поласувала в горах
Заріцька у горах на хайкінгу

Хайкінг хайкінгом, а на перерву на морозиво у МакДональдз завжди знайдеться час

З такими краєвидами будь-які фізичні навантаження лише в насолоду

З такими краєвидами будь-які фізичні навантаження лише в насолоду

Зірка готувала просто неба
Зірка готувала просто неба
І тримала баланс

І тримала баланс

Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.

І хоча Олександра продовжує працювати над своїм тілом, вона легко демонструє тіло в купальнику. Не так давно вона світила сідницями на пляжі у червоному.

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kazka
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