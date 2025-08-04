"Запам'ятаю назавжди": Заріцька у кімоно показала, як зустріла свої 33 у Японії
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька 3-го серпня відсвяткувала свої 33.
У своєму Instagram зірка показала, як зустріла дорослішання у Японії.
"Цей день народження запам'ятаю назавжди. Дякую за привітання", - написала вона.
Нагадаємо, восени 2023-го Заріцька вирішила змінити своє життя і серйозно взялася за схуднення, швидко скинувши перші 10 кіло.
У грудні минулого року Олександра розказувала про зацикленість на темі РХП та чи колола собі "Оземпік".
До речі, не менш цікавим є і особисте життя співачки. У травні вона зізнавалася, чи офіційно заміжня.
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