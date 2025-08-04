"Запам'ятаю назавжди": Заріцька у кімоно показала, як зустріла свої 33 у Японії

Марія Мельник - 4 серпня, 09:45

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька 3-го серпня відсвяткувала свої 33.

У своєму Instagram зірка показала, як зустріла дорослішання у Японії.

"Цей день народження запам'ятаю назавжди. Дякую за привітання", - написала вона.

Заріцька в кімоно у Токіо

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Заріцька у кімоно в Японії

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Kazka зустріла 33

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Нагадаємо, восени 2023-го Заріцька вирішила змінити своє життя і серйозно взялася за схуднення, швидко скинувши перші 10 кіло.

У грудні минулого року Олександра розказувала про зацикленість на темі РХП та чи колола собі "Оземпік".

До речі, не менш цікавим є і особисте життя співачки. У травні вона зізнавалася, чи офіційно заміжня.

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