Заріцька у червоному купальнику посвітила соковитими формами на пляжі
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка вже третій рік працює над своєю формою, показалася на морі.
Для фото 32-річна зірка посвітила формами у яскравому купальнику.
Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.
А минулого року зірка пригадувала загострення РХП та зізнавалася, чи колола "Оземпік".
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