Заріцька у червоному купальнику посвітила соковитими формами на пляжі

Скрін з Instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка вже третій рік працює над своєю формою, показалася на морі.

Для фото 32-річна зірка посвітила формами у яскравому купальнику.

Віднедавна виконавиця займається спортом навіть у відпустках , ба більше, приходить у спортзал першою Фото з Instagram

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Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.

А минулого року зірка пригадувала загострення РХП та зізнавалася, чи колола "Оземпік".