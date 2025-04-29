Заріцька у червоному купальнику посвітила соковитими формами на пляжі

Марія Мельник - 29 квітня, 16:02
Заріцька у піджаку наробила фото
Скрін з Instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка вже третій рік працює над своєю формою, показалася на морі.

Для фото 32-річна зірка посвітила формами у яскравому купальнику.

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Фото з Instagram

Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя. Пізніше вона розказувала, скільки кіло скинула з осені 2023-го.

А минулого року зірка пригадувала загострення РХП та зізнавалася, чи колола "Оземпік".

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