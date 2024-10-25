Заріцька з довгими рудими косами і у напівпрозорій сукні відтворила образ богині з картини
Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька для нової зйомки буквально зійшла з полотна Сандро Боттічеллі.
На фото 32-річна виконавиця з довгими рудими косами відтворила образ жіночності з відомої картини "Весна".
Співачка у сукні українського бренду постала в образі богині кохання та весни Венери.
Як відомо, Заріцька не приховує, що для того, аби довше зберігати молодість, робить уколи краси для боротьби з мімічними зморшками. А ще раніше Олександра показувала свій щоденний ранковий ритуал.
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