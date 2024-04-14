"Найкраща людина на Землі": Арестович привітав дружину з 37-річчям. Фото

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович ніжно привітав свою дружину Анастасію з 37-річчям та показав її фото.

Світлинами Олексій поділився у своєму Instagram.

"Ось у цієї людини сьогодні - День народження. І ця людина - найкраща людина на Землі", - написав Арестович.

Анастасія третя дружина 48-річного Олексія Фото з Instagram Олексія Арестовича

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Анастасія у шлюбі з Олексієм з 2015 року та виховують спільного сина Олександра

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович поділився селфі з дружиною та зробив заяву про своє громадянство.

Як відомо, Арестович з сім'єю минулої осені виїжджали з України. Він розповідав, що поїхав до США на запрошення, як "незалежний експерт із українського питання".

До слова, Анастасія Арестович розповідала, що вони жили в Америці два місяці й вона там займалася "виключно побутом".