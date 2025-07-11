"Я їм все": Кравець розкрила, на скільки кіло схудла і як їй це вдалося
Акторка Олена Кравець похвалилася своїм схудненням. Їй вдалося скинути 9 кілограмів.
Про це та нові правила свого харчування 48-річна зірка розповіла в програмі "55 за 5".
"У мене є дієтологиня. Є такий термін - "дофамінове харчування". Тобто мені можна все, я їм все, я просто знаю, коли, що, скільки. І, наприклад, якщо я їм ліниві вареники - дуже люблю зі сметанкою, з варенням - то потім я з'їдаю зелене яблуко. Або, якщо я їм суп - вона мене вб'є, що я видала цю таємницю - його треба закусити огірком", - поділилася Кравець.
Як підкреслила актриса, дуже важливо не залежати від їжі.
"Тому що я раніше завжди хотіла їсти, завжди. Вона сказала: "Тобі потрібно або вирівняти гормональну систему, або піти зі мною, або закохатися". І от я з нею йшла-йшла-йшла, потім почала вирівнювати систему, ну й потім - так", - підсумувала Олена.
Нагадаємо, тривалий час ходили чутки про те, що Кравець могла розійтися з чоловіком після 22 років шлюбу. В квітні він сам висловився стосовно трансформацій, які сталися в їхній родині.
Нагадаємо, нещодавно Олена розповіла, коли розпочалася її боротьба з зайвою вагою і яку роль у цьому відіграло вино. ТаблоID наводив і інші маловідомі факти з життя Кравець, наприклад, яке хронічне захворювання "за ручку" супроводжує зірку.
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