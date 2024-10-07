Замріяна Мозгова попозувала для осіннього селфі
Продюсерка Олена Мозгова, яка частенько робить селфі для соцмереж, поділилася у Facebook черговим кадром свого обличчя крупним планом.
"Настрій - осінь", - лаконічно підписала його 50-річна дружина співака Девіда Аксельрода.
Як відомо, Олена - мама трьох дочок: 30-річної Зої, яка нещодавно здійснила камінгаут, 26-річної Євгенії та 9-річної Соломії.
Нагадаємо, в січні колишня цивільна дружина Олександра Пономарьова ошелешила зізнанням про те, що один із її ексчоловіків був аб'юзером.
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