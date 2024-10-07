Замріяна Мозгова попозувала для осіннього селфі

Марія Ткаченко 7 жовтня, 18:30
Олена Мозгова
Фото з Facebook Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова, яка частенько робить селфі для соцмереж, поділилася у Facebook черговим кадром свого обличчя крупним планом.

"Настрій - осінь", - лаконічно підписала його 50-річна дружина співака Девіда Аксельрода.

Продюсерка Мозгова

Весь образ Олени зітканий із осінніх барв


Як відомо, Олена - мама трьох дочок: 30-річної Зої, яка нещодавно здійснила камінгаут, 26-річної Євгенії та 9-річної Соломії.

Нагадаємо, в січні колишня цивільна дружина Олександра Пономарьова ошелешила зізнанням про те, що один із її ексчоловіків був аб'юзером.

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