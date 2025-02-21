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Зеленська у глибокому синьому та з брошкою-берегинею зустрілася з першою леді Австрії. Фото

Карина Тімкова - 21 лютого, 16:50

21 лютого перша леді Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із першою леді Австрії Доріс Шмідауер.

Для події, фото з якої пресслужба поділилась у Facebook, дружина президента вдягнула жакет глибокого синього кольору.

Образ був доповнений блискучими сережками та символічною срібною брошкою від бренду "Скіфська Етніка". Аксесуар під назвою "Берегиня Птахивиконаний в українських мотивах. На сайті ательє його ціна зі знижкою нині складає 3 040 грн.

Зеленська вдягнула синій костюм та символічний аксесуар

Олена нечасто вдягає синій, але він їй дуже личить

Фото Facebook

Олена Зеленська приміряла брошку у вигляді птаха

На ювелірній прикрасі у формі птаха зображені квіти

Фото skifska-etnika.com

У ході розмови перші леді обговорили підтримку України з боку міжнародної спільноти, а також важливість вивчення політичних дисциплін для перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, днями Олена Зеленська разом із президентом України Володимиром Зеленським прибули до ОАЕ з офіційним візитом. Для нього перша леді вдягнула костюм у трендових відтінках.

А наприкінці минулого року вона вигуляла ефектний лук на зустрічі з датським міністром.

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Олена Зеленська
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