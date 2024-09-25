Зеленська у Гарварді вигуляла тотал-лук трендового кольору. Фото

Під час свого офіційного візиту до США перша леді України Олена Зеленська завітала у штат Массачусетс, де не тільки зустрілася з губернаторкою Морою Гілі, а й відвідала Гарвардський університет.

Для цього Зеленська обрала штанний костюм не дуже звичного для неї кольору бургунді, який нині є трендовим.

Туфлі перша леді підібрала в тон костюму та доповнила свій лук золотими масивними сережками.

Олена Зеленська у Массачусетсі в бургунді тотал лук. На фото з губернаторкою штату Морою Гілі (в блакитному) Фото пресслужби

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"Говорити у стінах Гарварду українською (як роблю сьогодні) можна без перекладача. Бо тут зрозуміють. Це стало можливим завдяки двом українським науковцям-емігрантам – Ігорю Шевченку та Омеляну Пріцаку, у яких у 1957-му з’явилася ідея створення української дослідної установи у США. Це був візіонерський і сміливий крок – доносити світові правду про країну, поневолену в той час радянською тоталітарною імперією", - зазначила перша леді у соцмережах.

Винний колір дуже личить Олені

Під час візиту у Гарвард Зеленська зустрілася з істориком та професором університету Сергієм Плохієм.

Зеленська з істориком Сергієм Плохієм

Нагадаємо, 23-го вересня Зеленська була на Саміті майбутнього в ООН і зустрічалася з першою леді США. Для цієї зустрічі вона обрала лук тотал нюд.

До слова, стилістка першої леді Наталія Каменська в інтерв'ю The New York Times пояснювала важливе значення моди для Зеленської на міжнародному рівні.