Кобальт + темний шоколад: Зеленська на зустріч із датським міністром одягла ефектний штанний костюм

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який завітав до Києва.

Для ділової зустрічі дружина президента обрала доволі яскравий брючний костюм кобальтового кольору. Його вона доповнила шоколадними човниками на середніх підборах, тонким шкіряним паском на талії та хустинкою в цяточку, яка елегантно стирчала з кишені на жакеті.

Перша леді з міністром підприємництва Данії

Яскравий синій кобальтового відтінку личить Зеленській Фото з Facebook

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У такому самому образі Зеленська виступила і на форумі "Стійкість людини - стійкість системи", організованому у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", якою вона опікується.

Цікаво, що раніше перша леді вигулювала точно такий самий костюм, але в іншому кольорі

Варто зауважити, що в гардеробі першої леді яскраві кольори посідають незначне місце, адже частіше вона обирає більш стримані пастельні чи темні відтінки.

До речі, у гардеробі Зеленської є схожий костюм, але більш стриманого синього відтінку.