"Не вірю в кохання з першого погляду": Бацман розповіла про всеосяжне почуття до Гордона

Журналістка Олеся Бацман, яка вже десять років живе у щасливому шлюбі зі своїм "волохатим золотом" Дмитром Гордоном, не вірить у кохання з першого погляду. На її думку, по-справжньому покохати можна лише ту людину, яку ти добре знаєш.

Саме так вийшло в них із Дмитром. Про це Бацман розказала в інтерв'ю "ЖВЛ".

Як пригадала Олеся, Дмитро припав їй до душі, щойно вони почали разом працювати.

Реклама:

"Він мені дуже сподобався. Одразу видно неординарну особистість. Він настільки за всіх переживає, і він настільки про всіх піклується... От якщо в когось поганий настрій, він завжди підійде, запитає, він дуже уважна людина", - розхвалила вона коханого.

І лише через деякий час їхні з Гордоном робочі стосунки переросли в романтичні.

"Коли наші стосунки розпочалися, і він, і я були вільними людьми", - вкотре наголосила Олеся, котру звинувачували в краху попереднього шлюбу Дмитра.

Пара одружена вже 10 років

"Ми вже одне одного дуже добре знали. Я не вірю взагалі в кохання з першого погляду, я його не розумію. Кохання - це таке всеосяжне почуття, це всеосяжний стан, котрого можна досягти лише якщо ти вже дуже добре знаєш людину. Ми до цього реально працювали разом і бачили одне одного в різних ситуаціях. Мені настільки Діма був комфортний як керівник, що я взагалі не хотіла нічого змінювати", - зізналася вона.

До слова, Бацман пояснила, чому її чоловік так любить меми про себе. Зі слів Олесі, це найефективніший спосіб комунікації з молодіжною аудиторією.

Нагадаємо, нещодавно Олеся розповіла, хто в їхній родині розпоряджається грошима (і це не Дмитро).

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Бацман у золотому аутфіті показала майже всіх нащадків Гордона

"Може, і більше, хто знає": Гордон заінтригував кількістю дітей та похвалився заробітками синів