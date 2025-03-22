Мертва тяга і скручування: Стефанко показала своє тренування на все тіло. Відео
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко в Instagram показала своє рутинне тренування на все тіло.
"Ось моє звичайне тренування на все тіло, яке я роблю 3 рази на тиждень. Воно включає 8 вправ - 2 вправи на прес, 2 вправи на руки/плечі та 4 вправи на ноги/сідниці", - написала Стефанко.
Ці всі вправи Олеся радить повторити тричі.
До речі, якось Олесю захейтили, мовляв, її обличчя має нездоровий вигляд, у відповідь на такі закиди вона закликала нормалізувати обличчя без б'юті-фільтрів.
Як відомо, Олеся Стефанко регулярно займається спортом, тож має рельєфне тіло.
Якось вона похвалилася підтягнутою фігурою у крихітному бікіні.
Приєднуйтесь до дискусії