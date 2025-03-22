Мертва тяга і скручування: Стефанко показала своє тренування на все тіло. Відео

Фото з Instagram Олесі Стефанко

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко в Instagram показала своє рутинне тренування на все тіло.

"Ось моє звичайне тренування на все тіло, яке я роблю 3 рази на тиждень. Воно включає 8 вправ - 2 вправи на прес, 2 вправи на руки/плечі та 4 вправи на ноги/сідниці", - написала Стефанко.

Починати Олеся радить з присідань з вистрибуванням. Таких стрибків потрібно зробити 20

Реклама:

Далі вправа на руки - жим гантелей від плечей (гантелі по 4 кг кожна)

Отакі перехресні дотики до пальців ніг треба зробити 15 разів на кожну ногу. Ця вправа для пресу

Відведення ніг назад + вбік з резинкою. По 10 повторень на кожну ногу

Вправа з гантеллю по 4 кіло на трицепс. 20 разів

Махи ногами вперед. Таких треба виконати 20 разів

Вправа на прес - скручування, 20 разів

І на завершення - мертва тяга з гантелями по 15 кг кожна

Ці всі вправи Олеся радить повторити тричі.

До речі, якось Олесю захейтили, мовляв, її обличчя має нездоровий вигляд, у відповідь на такі закиди вона закликала нормалізувати обличчя без б'юті-фільтрів.

Як відомо, Олеся Стефанко регулярно займається спортом, тож має рельєфне тіло.

Якось вона похвалилася підтягнутою фігурою у крихітному бікіні.