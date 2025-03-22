Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Мертва тяга і скручування: Стефанко показала своє тренування на все тіло. Відео

Юлія Леськова - 22 березня, 13:32
Олеся Стефанко робить селфі
Фото з Instagram Олесі Стефанко

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко в Instagram показала своє рутинне тренування на все тіло.

"Ось моє звичайне тренування на все тіло, яке я роблю 3 рази на тиждень. Воно включає 8 вправ - 2 вправи на прес, 2 вправи на руки/плечі та 4 вправи на ноги/сідниці", - написала Стефанко. 

Олеся Стефанко показала тренування

Починати Олеся радить з присідань з вистрибуванням. Таких стрибків потрібно зробити 20


Олеся Стефанко показала, як займатися з гантелями

Далі вправа на руки - жим гантелей від плечей (гантелі по 4 кг кожна)

Олеся Стефанко показала тренування на все тіло
Отакі перехресні дотики до пальців ніг треба зробити 15 разів на кожну ногу. Ця вправа для пресу
Олеся Стефанко показала улюблені вправи

Відведення ніг назад + вбік з резинкою. По 10 повторень на кожну ногу

Олеся Стефанко з гантелями

Вправа з гантеллю по 4 кіло на трицепс. 20 разів

Олеся Стефанко показує вправи

Махи ногами вперед. Таких треба виконати 20 разів

Вправа на прес - скручування, 20 разів

Вправа на прес - скручування, 20 разів

Олеся Стефанко займається спортом

І на завершення - мертва тяга з гантелями по 15 кг кожна

Ці всі вправи Олеся радить повторити тричі. 

До речі, якось Олесю захейтили, мовляв, її обличчя має нездоровий вигляд, у відповідь на такі закиди вона закликала нормалізувати обличчя без б'юті-фільтрів.

Як відомо, Олеся Стефанко регулярно займається спортом, тож має рельєфне тіло. 

Якось вона похвалилася підтягнутою фігурою у крихітному бікіні. 

Читайте також:

Міс Стефанко у бікіні похвалилася рельєфним тілом на сонячних кадрах

Стефанко в молочному плетиві замилувала сімейним Днем подяки на березі океану

Стефанко у відповідь на закиди про нездоровий вигляд показала обличчя без фільтрів

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів