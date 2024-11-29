Стефанко в молочному плетиві замилувала сімейним Днем подяки на березі океану
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко, яка живе у США, замилувала теплими сімейними фото, зробленими у День подяки.
На знімках Олеся з чоловіком Сергієм Алісєєнком та дітьми, сином Тео і донькою Каєю покружляли і поласували персиками біля океану.
"З Днем подяки. Дуже вдячна за всіх і за все у своєму житті", - підписала фото Стефанко.
Як відомо, Стефанко дбає про свою форму і швидко повернулася у свою комфортну вагу відразу після пологів. Під час другої вагітності вона набрала 12 кілограмів, однак вже на 4-й місяць після пологів хизувалася пласким животиком.
Раніше Олеся показувала, які вправи робить для струнких ніг.
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