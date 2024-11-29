Стефанко в молочному плетиві замилувала сімейним Днем подяки на березі океану

Марія Мельник 29 листопада, 15:00
Стефанко з чоловіком і дітьми на пляжі
фото andreynikphoto

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко, яка живе у США, замилувала теплими сімейними фото, зробленими у День подяки.

На знімках Олеся з чоловіком Сергієм Алісєєнком та дітьми, сином Тео і донькою Каєю покружляли і поласували персиками біля океану.

"З Днем подяки. Дуже вдячна за всіх і за все у своєму житті", - підписала фото Стефанко.


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Як відомо, Стефанко дбає про свою форму і швидко повернулася у свою комфортну вагу відразу після пологів. Під час другої вагітності вона набрала 12 кілограмів, однак вже на 4-й місяць після пологів хизувалася пласким животиком.

Раніше Олеся показувала, які вправи робить для струнких ніг.

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