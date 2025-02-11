Стефанко у відповідь на закиди про нездоровий вигляд показала обличчя без фільтрів
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко відповіла на зауваження підписників про її "втомлений" вигляд.
У своєму Instagram 36-річна міс закликала відрізняти реальність від спотворення у соцмережах і адекватно ставитись до відмови від використання фільтрів і фотошопу.
"Нагадування: те, що ви бачите в Інстаграм, не завжди виглядає так само, як у реальному житті", - зазначила Олеся.
Як відомо, Стефанко з тих жінок, для кого тема прийняття себе і зовнішності загалом є тригерною. Раніше вона розказувала про тяжку хворобу, яка уразила її шкіру.
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