Стефанко у відповідь на закиди про нездоровий вигляд показала обличчя без фільтрів

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко відповіла на зауваження підписників про її "втомлений" вигляд.

У своєму Instagram 36-річна міс закликала відрізняти реальність від спотворення у соцмережах і адекватно ставитись до відмови від використання фільтрів і фотошопу.

"Нагадування: те, що ви бачите в Інстаграм, не завжди виглядає так само, як у реальному житті", - зазначила Олеся.

"Ви красива жінка, але обличчя виглядає втомленим і нездоровим", - пишуть Стефанко

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У відповідь Олеся закликала нормалізувати обличчя без використання б'юті фільтрів

Як відомо, Стефанко з тих жінок, для кого тема прийняття себе і зовнішності загалом є тригерною. Раніше вона розказувала про тяжку хворобу, яка уразила її шкіру.