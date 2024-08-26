Міс Стефанко у бікіні похвалилася рельєфним тілом на сонячних кадрах

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко після народження 2 дітей може запросто позмагатися стрункістю з будь-якою моделлю.

36-річна красуня, яка часто ділиться у соцмережах секретами своїх воркаутів, показалася у бікіні на відпочинку в Хемптонсі.

"Ранок повний сонця та хвиль", – написала вона під кадрами з пляжу.

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До речі, Стефанко полюбляє влаштовувати атмосферні зйомки. Зокрема, обирає для них як епатажні образи, так і лаконічні луки.

Нагадаємо, Олеся разом із чоловіком та дітьми мешка у США. За благовірного, білоруського айтівця Серігія Алісєєнко вона вийшла у 2016-му. Пара влаштувала весілля в Італії, куди, до речі, запросила чимало представників українського бомонду.