Горбачова з доньками від Нікітіна попозували на лузі для атмосферних фото
Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова та її доньки від продюсера Юрія Нікітіна, 19-річна Поліна та 11-річна Серафiма попозували для фото на мальовничій локації.
Вбрані в легкі сукні, вони вишикувалися у лузі.
"І ті, хто йдуть попереду, памятатимуть тих, хто йшли позаду...", - написала Оля в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Нікітін у своєму фотоблозі теж поділився рідкісними фото з обома донями, подякувавши їм за те, що обрали його своїм батьком.
Як відомо, Поліна живе та вчиться в США. Юнка пробує себе в письменництві й торує власний шлях у шоубізнесі.
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