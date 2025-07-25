Горбачова з доньками від Нікітіна попозували на лузі для атмосферних фото

Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова та її доньки від продюсера Юрія Нікітіна, 19-річна Поліна та 11-річна Серафiма попозували для фото на мальовничій локації.

Вбрані в легкі сукні, вони вишикувалися у лузі.

"І ті, хто йдуть попереду, памятатимуть тих, хто йшли позаду...", - написала Оля в Instagram.

Серафіма, Поліна та Ольга наробили рідкісних кадрів утрьох

Жіноцтво Нікітіна в літніх сукнях зазнімкували у лузі

Молодша дівчинка успадкувала світлі коси від Ольги, а старша, темніша, мабуть, вдалася в тата

Нагадаємо, нещодавно Нікітін у своєму фотоблозі теж поділився рідкісними фото з обома донями, подякувавши їм за те, що обрали його своїм батьком.

Як відомо, Поліна живе та вчиться в США. Юнка пробує себе в письменництві й торує власний шлях у шоубізнесі.