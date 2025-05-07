Горбачова з 10-річною донькою Нікітіна в вишиванці погопцювали разом для кумедного відео
Дружина продюсера Юрія Нікітіна, ексспівачка Ольга Горбачова зняла кумедне Insta-відео з їхньою молодшою донькою, 10-річною Серафимою.
Дівчинка, а за нею й мама гайнули в танок під запальний трек.
"Попмузика, яку ми заслужили. Я вам казала, що так ії любила, що готова була працювати задарма? Але мені ще й класно за це на музичних каналах з 18 років платили", - поділилася спогадами Оля.
"Намагаюсь навчати цьому своїх дівчат. Любити щось так сильно, щоб служити цьому просто так. Поки не виходить. Хочуть грошей", - констатувала вона.
Як відомо, старшій доньці Горбачової та Нікітіна, Поліні вже 20 років. Дівчина торує власний шлях у творчості.
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