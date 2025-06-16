"Дякую, що обрали своїм батьком": Нікітін вперше за довгий час показався з обома доньками. Фото
57-річний продюсер Юрій Нікітін замилував рідкісними знімками зі своїми дітьми від дружини, ексспівачки Ольги Горбачової.
У всесвітній День батька він опублікував у своєму Instagram кумедні фото з дочками Поліною та Серафимою, яким 20 і 10 років відповідно.
"Пишаюся вами і дякую, що обрали мене своїм батьком", — написав Юрій.
Як відомо, первісток подружжя нині мешкає і навчається в Нью-Йорку. Також Поліна займається активістською діяльністю та хизується своїми модними рішеннями. А молодша донька Горбачової та Нікітіна нещодавно показувалася з мамою в смішному ролику.
Як відомо, за час своїх стосунків пара двічі одружувалася та один раз розлучалася. До речі, якось ТаблоID детально розповідав, чим зараз займається Ольга.
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