"Дякую, що обрали своїм батьком": Нікітін вперше за довгий час показався з обома доньками. Фото

57-річний продюсер Юрій Нікітін замилував рідкісними знімками зі своїми дітьми від дружини, ексспівачки Ольги Горбачової.

У всесвітній День батька він опублікував у своєму Instagram кумедні фото з дочками Поліною та Серафимою, яким 20 і 10 років відповідно.

"Пишаюся вами і дякую, що обрали мене своїм батьком", — написав Юрій.

Зірковий тато ніжно обіймав своїх дівчаток на тлі бамбука Кадр з instagram

Реклама:

Серафима скорчила кумедну гримасу, поки її старша сестра посміхалася

Як відомо, первісток подружжя нині мешкає і навчається в Нью-Йорку. Також Поліна займається активістською діяльністю та хизується своїми модними рішеннями. А молодша донька Горбачової та Нікітіна нещодавно показувалася з мамою в смішному ролику.

Як відомо, за час своїх стосунків пара двічі одружувалася та один раз розлучалася. До речі, якось ТаблоID детально розповідав, чим зараз займається Ольга.