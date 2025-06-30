"Найближчий друг, муза, кохана": Нікітін у річницю другого весілля з Горбачовою показався з нею на романтичних фото
29-го червня продюсер Юрій Нікітін та колишня співачка Ольга Горбачова відзначили дев'яту річницю свого другого весілля. У "фаянсову" дату чоловік адресував своїй половинці зворушливий допис у Instagram та поділився спільними фото.
"Сьогодні особливий день для мене! В цей день багато років тому я одружився вдруге на тій самій дівчині", - написав Юрій.
"Я безмежно вдячний тобі, Оля, і щасливий, що ця подія сталося у моєму житті і що саме ти всі ці роки - мій найближчий друг, моя муза, моя кохана і мама наших дітей", - зізнався продюсер.
Згадавши день весілля, яке вони з Олею відгуляли у замку Радомишль на Житомирщині, Юрій відкреслив, що незабутнім те свято стало саме завдяки дружині.
"Мені безмежно пощастило ще з тих пір, коли зустрів тебе вперше у далекому 1998 році. Будь натхнена, радісна, здорова і щаслива у кожному дні свого красивого життя", - побажав він.
Як відомо, перший шлюб Юрія та Ольги тривав лише два роки. Як свого часу жартувала жінка, вони розлучилися через те, що не запросили гостей на весілля.
Подружжя виховує двох дочок: Поліну і Серафиму. Нещодавно Нікітін показував рідкісне фото з обома спадкоємицями.
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