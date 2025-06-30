"Найближчий друг, муза, кохана": Нікітін у річницю другого весілля з Горбачовою показався з нею на романтичних фото

Марія Ткаченко - 30 червня, 11:15
Юрій Нікітін і Ольга Горбачова
Фото з Instagram Нікітіна

29-го червня продюсер Юрій Нікітін та колишня співачка Ольга Горбачова відзначили дев'яту річницю свого другого весілля. У "фаянсову" дату чоловік адресував своїй половинці зворушливий допис у Instagram та поділився спільними фото.

"Сьогодні особливий день для мене! В цей день багато років тому я одружився вдруге на тій самій дівчині", - написав Юрій.

Юрій Нікітін і його дружина

Горбачова та Нікітін відсвяткували фаянсове весілля


"Я безмежно вдячний тобі, Оля, і щасливий, що ця подія сталося у моєму житті і що саме ти всі ці роки - мій найближчий друг, моя муза, моя кохана і мама наших дітей", - зізнався продюсер.

Нікітін та Горбачова

Другий шлюб пари виявився міцнішим за перший

Згадавши день весілля, яке вони з Олею відгуляли у замку Радомишль на Житомирщині, Юрій відкреслив, що незабутнім те свято стало саме завдяки дружині.

"Мені безмежно пощастило ще з тих пір, коли зустрів тебе вперше у далекому 1998 році. Будь натхнена, радісна, здорова і щаслива у кожному дні свого красивого життя", - побажав він.

Ольга Горбачова та її чоловік

Юрій привітав свою кохану музу з їхнім святом

Продюсер Юрій Нікітін

Ольга колись публічно дякувала співачці Ірині Білик за те, що та свого часу кинула Юрія

Як відомо, перший шлюб Юрія та Ольги тривав лише два роки. Як свого часу жартувала жінка, вони розлучилися через те, що не запросили гостей на весілля.

Подружжя виховує двох дочок: Поліну і Серафиму. Нещодавно Нікітін показував рідкісне фото з обома спадкоємицями.

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