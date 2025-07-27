Горбачова показала київське дозвілля з доньками і святкування 11-річчя молодшої. Фото

Юлія Леськова - 27 липня, 14:53
Ольга Горбачова позує для фото
Фото з Instagram Ольги Горбачової

Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова привітала свою молодшу доньку від продюсера Юрія Нікітіна Серафіму з 11-річчям. 

Оля показала фото доньки на тлі повітряних кульок у вигляді цифри 11, а також поділилася рідкісними фото з обома доньками. 

Донька Ольги Горбачової позує для фото

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Молодша донька Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна
Скріншот з Instagram Ольги Горбачової
Оля Горбачова із старшою донькою

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Оля Горбачова з донькою від Нікіна на фото

До речі, Оля поділилася своєю екстремальною дієтою: "4 дні на оливковій олії з лимоном плюс та 3 на фрешах", - написала вона

Доньки Олі Горбачової на рідкісних фото

Ексспівачка похвалилася своїми дорослими дітьми

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова показала фото зі своїми доньками у лузі. 

Як відомо, наприкінці червня Оля та Юрій відсвяткували річницю другого весілля. 

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