Горбачова показала київське дозвілля з доньками і святкування 11-річчя молодшої. Фото
Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова привітала свою молодшу доньку від продюсера Юрія Нікітіна Серафіму з 11-річчям.
Оля показала фото доньки на тлі повітряних кульок у вигляді цифри 11, а також поділилася рідкісними фото з обома доньками.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова показала фото зі своїми доньками у лузі.
Як відомо, наприкінці червня Оля та Юрій відсвяткували річницю другого весілля.
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