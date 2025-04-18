"Лайкайте. Дякуйте": Горбачова дала рецепт безглютенових пасок і подуркувала на кухні з дочкою від Нікітіна. Відео
Ті, хто збирається пекти паски на Великдень-2025 у суботу, можуть скористатися порадами від колишньої співачки Ольги Горбачової, дружини продюсера Юрія Нікітіна.
43-річна блогерка-менторка приготувала безглютенові паски та поділилася рецептом у Instagram. Допомагала мамі на кухні 10-річна донька Серафима - їхній кумедний тандем можна побачити на відео, яке теж виклала Оля.
"Це відео не несе жодної кулінарної користі! Виключно розважальну", - попередила вона.
Для приготування пасок Горбачова використала мигдалеве та кокосове борошно.
"Ще ви можете використати рисове, будуть непогані, з кукурудзяного буде так собі, але ніколи - з гречаного", - наголосила Горбачова.
Колишня артистка дала перелік інгредієнтів та інструкції.
"Яйця 3, борошно 300 гр, цукор коричневий 100-300 гр, кисломолочний сир 300 гр, масло вершкове/гхі 150 гр, розпушувач, ваниль, ізюм, вишні", - написала Оля.
"Збити яйця з цукром, додати масло, сир, ваниль, перемішати. Потім муку, розпушувач замісити в тісто. Ізюм і вишні за бажанням. Розкласти тісто по змащеним формам на 2/3 висоти. Дати відпочити 30 хвилин. Випікати 30 - 40 хвилин при 180 градусах. Намастити глазур'ю, посипати цукатами", - пояснила вона.
Глазур Горбачова порадила готувати з білку, цукрової пудри та чайної ложки лимонного соку.
"Білок збити, додати пудру та сік лимону до потрібної щільності.Додаткові інструкції з різних видів борошна та заміни цукру дивіться у відео. Лайкайте. Дякуйте. Смачного", - побажала вона.
Як відомо, у Горбачової та Нікітіна також є старша донька Поліна. Вона живе та навчається в Нью-Йорку, а ще будує власну музичну кар'єру.
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