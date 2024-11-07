Харлан у білому корсеті ефектно приборкала свою шаблю. Фото

Марія Мельник 7 листопада, 17:45
Харлан у білому приборкала свою зброю
фото natalia_dudych

Найтитулованіша спортсменка України, фехтувальниця Ольга Харлан наробила фото зі своєю професійною зброєю.

На фото 34-річна спортсменка попозувала у білому луці та елегантно приборкала шаблю.

Харлан - фото в повний зріст

Непохитна Ольга Харлан та її холодна зброя


Фехтувальниця Харлан зробила з шаблі вуса
Спорстменка з тих, хто може дозволити собі "жартувати" з серйозними речами
Ольга Харлан повигинала шаблю

Навіть зі зброєю в руках Ольга виглядає жіночно і елегантно

Зверніть увагу на холодний і впевнений погляд фехтувальниці

Зверніть увагу на холодний і впевнений погляд фехтувальниці

Як відомо, в аресеналі Харлан є не лише побутові фото та знімки зі змагань і тренувать. У вересні спортсменка з’явилася на обкладинці нового номера Playboy Ukraine. Раніше у мережі виклали кілька кадрів, які не було надруковано у журналі.

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