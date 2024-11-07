Харлан у білому корсеті ефектно приборкала свою шаблю. Фото
Найтитулованіша спортсменка України, фехтувальниця Ольга Харлан наробила фото зі своєю професійною зброєю.
На фото 34-річна спортсменка попозувала у білому луці та елегантно приборкала шаблю.
Як відомо, в аресеналі Харлан є не лише побутові фото та знімки зі змагань і тренувать. У вересні спортсменка з’явилася на обкладинці нового номера Playboy Ukraine. Раніше у мережі виклали кілька кадрів, які не було надруковано у журналі.
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