Харлан показала, як її готували та знімали для Playboy. Відео

Олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан привідкрила завісу на свою зйомку для чоловічого видання Playboy.

Поки читачам доступна лише обкладинка журналу, а інші фото можуть побачити тільки передплатники. Але спортсменка не втрималася і виклала відео з-за лаштунків, де показала трішки деталей процесу.

Макіяж для зйомки був яскравий

Судячи з відео, оголених фото Олі чекати не варто. Зате начебто мають бути кадри чи то в спідньому, чи то в купальнику.

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Поки що це найвідвертіший кадр зі зйомки

Здається, це перша фотосесія Ольги для Playboy

Дуже цікаво побачити результат

Як відомо, зйомка для Playboy - не перший досвід появи у чоловічих виданнях для 34-річної Харлан. У 2018-му шаблістка позувала топлес для журналу XXL. Цікаво, що про це думає наречений Олі, італійський фехтувальник Луїджі Самеле.