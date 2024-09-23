Харлан показала, як її готували та знімали для Playboy. Відео

Тамара Кудрявченко 23 вересня, 10:30

Олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан привідкрила завісу на свою зйомку для чоловічого видання Playboy.

Поки читачам доступна лише обкладинка журналу, а інші фото можуть побачити тільки передплатники. Але спортсменка не втрималася і виклала відео з-за лаштунків, де показала трішки деталей процесу.

Ольга Харлан

Макіяж для зйомки був яскравий

Судячи з відео, оголених фото Олі чекати не варто. Зате начебто мають бути кадри чи то в спідньому, чи то в купальнику.


Поки що це найвідвертіший кадр зі зйомки

Поки що це найвідвертіший кадр зі зйомки

Харлан Playboy

Здається, це перша фотосесія Ольги для Playboy

Ольга Харлан для Плейбой

Дуже цікаво побачити результат

Як відомо, зйомка для Playboy - не перший досвід появи у чоловічих виданнях для 34-річної Харлан. У 2018-му шаблістка позувала топлес для журналу XXL. Цікаво, що про це думає наречений Олі, італійський фехтувальник Луїджі Самеле.

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