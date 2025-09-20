Харлан у пір'ї та паєтках показалася з коханим на вечірці в стилі Великого Гетсбі. Фото

Фото з Instagram Ольги Харлан

34-річна шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле показалися на вечірці у стилі Великого Гетсбі (однойменний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда, події якого відбуваються у 1920-х роках, - ред.).

Для тематичної паті Ольга обрала паєткову чорну сукню на бретельках. Свій образ вона доповнила чорними довгими рукавичками, туфлями на підборах та довгими перлами. Також спортсменка одягнула головний аксесуар, притаманний тим рокам - пов'язку з пір'ям, паєтками та стразами.

Коханий Харлан був одягнутий у чорний костюм з підтяжками, а образ доповнив капелюхом.

Парочці вдалося відтворити образи 20-х років

Харлан порозважалася на тематичній вечірці

Фото з Instagram Ольги Харлан

