Харлан у пір'ї та паєтках показалася з коханим на вечірці в стилі Великого Гетсбі. Фото

Юлія Леськова - 20 вересня, 09:58
Ольга Харлан зі своїм нареченим робить селфі
Фото з Instagram Ольги Харлан

34-річна шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле показалися на вечірці у стилі Великого Гетсбі (однойменний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда, події якого відбуваються у 1920-х роках, - ред.).

Для тематичної паті Ольга обрала паєткову чорну сукню на бретельках. Свій образ вона доповнила чорними довгими рукавичками, туфлями на підборах та довгими перлами. Також спортсменка одягнула головний аксесуар, притаманний тим рокам - пов'язку з пір'ям, паєтками та стразами. 

Коханий Харлан був одягнутий у чорний костюм з підтяжками, а образ доповнив капелюхом. 


Ольга Харлан позує зі своїм коханим

Парочці вдалося відтворити образи 20-х років

Ольга Харлан в образі Великого Гетсбі

Харлан порозважалася на тематичній вечірці

Ольга Харлан та Луїджі Самеле у стилі 1920-х років
Фото з Instagram Ольги Харлан

Нагадаємо, на початку вересня Ольга Харлан відсвяткувала своє 35-річчя та подякувала тим, хто поруч з нею. 

