"Привіт, 35!": іменинниця Харлан показалася на щирому фото і назвала те, за що вдячна

Шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка 4-го вересня святкує свій день народження, опублікувала в Instagram невеликий святковий пост.

Вона поділилася невимушеним фото, на якому примружила одне око та всміхається.

"Привіт, 35!", - написала Ольга.

Ользі виповнилося 35 років

"Вдячна за тих, хто поруч. За сміх, навіть коли важко. За хлопців та дівчатам, які нас захищають. І за кожен новий ранок, який маємо. Бажання незмінне", - додала вона.

Як відомо, в липні свій 38-ий день народження відзначив наречений Харлан, італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара заручена вже рік.

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Ольги та Луїджі та про інші цікаві факти з біографії найтитулованішої української спортсменки, як-от про те, з якого виду спорту вона починала, але була змушена відмовитися через фінансову скруту.