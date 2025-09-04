"Привіт, 35!": іменинниця Харлан показалася на щирому фото і назвала те, за що вдячна

Марія Ткаченко - 4 вересня, 11:30
Ольга Харлан
Фото з Instagram Харлан

Шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка 4-го вересня святкує свій день народження, опублікувала в Instagram невеликий святковий пост.

Вона поділилася невимушеним фото, на якому примружила одне око та всміхається.

"Привіт, 35!", - написала Ольга.


Ольга Харлан у день народження

Ользі виповнилося 35 років

"Вдячна за тих, хто поруч. За сміх, навіть коли важко. За хлопців та дівчатам, які нас захищають. І за кожен новий ранок, який маємо. Бажання незмінне", - додала вона.

Як відомо, в липні свій 38-ий день народження відзначив наречений Харлан, італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара заручена вже рік.

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Ольги та Луїджі та про інші цікаві факти з біографії найтитулованішої української спортсменки, як-от про те, з якого виду спорту вона починала, але була змушена відмовитися через фінансову скруту.

