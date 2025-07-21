"Боялась": Цибульська з півоніями в руках зізналася, чому не любила квіти

Співачка Оля Цибульська, котра, безсумнівно, отримує від своїх численних шанувальників гори квітів, зізналася, що колись букети її дратували. Але за цією емоцією насправді ховався страх.

Який саме, 39-річна артистка пояснила у Instagram, показавшись із оберемком рожевих півоній.

"Хто вперше подарував вам квіти? Які любите?", - поцікавилася Оля в підписників.

Зараз Оля любить квіти, але так було не завжди

"Раніше я не любила квіти. Мене дратували ці букетики на свята. Мовчазні, нетривалі, без функції. Я навіть казала: "Краще фруктовий кошик. Там хоч вітаміни"", - поділилася вона.

"Насправді - я просто боялась бути схожою на них. Боялась бути красивою - і непотрібною. Викликати захоплення - і в'янути в тиші. Залежати від уваги. Від сезону. Від когось. А потім я купила собі півонії. Просто так. Без дати, без приводу, без свята. І вперше за довгий час — дозволила собі просто бути. М'якою. Непрактичною. Живою. Особливо після такої страшної ночі як сьогодні", - написала Цибульська.

Цибульську відлякувала швидкоплинність квітучої краси

Нагадаємо, нещодавно Оля розповіла, яку головну істину про любов вона усвідомила у своєму багаторічному шлюбі. А ще зірка відверто говорила про те, за що їй не соромно і на що їй аніскілечки не шкода витрачати гроші. ТаблоID же пригадував цікаві факти з біографії співачки, як-от яку свою еротичну фантазію вона якось втілила в ліфті.