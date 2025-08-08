"Ні про що не шкодую": Цибульська у 10-ту річницю шлюбу показала єдине весільне фото

Тамара Кудрявченко - 8 серпня, 12:45

Співачка Оля Цибульська привітала свого чоловіка Сергія Грисюка з 10-річчям шлюбу. 

У сторіс Instagram вона виклала, за її словами, єдине весільне фото. 

"Ні про що не шкодую. Сьогодні 10 років офіційно. Люблю", - 8-го серпня написала Оля. 

Цибульська з чоловіком на весільному фото

10 років тому Оля і Сергій стали офіційним подружжям, але їхні стосунки тривають набагато довше


39-річна Цибульська досить довго не розкривала особу свого чоловіка, стосунки з яким тривають понад 20 років. Лише 31-го серпня 2022 року артистка показала загалу свого коханого у його день народження. 

Сину пари, Нестору 10 років. Нещодавно Оля ділилася теплими сімейними фото втрьох. 

Оля Цибульська
