"Закохуватися у рідне": Цибульська, Мірошниченко, Монро та інші зірки записали культову гумореску. Відео
Співачка Ольга Цибульська разом з іншими зірками українського шоубізнесу до Дня Незалежності записала відео-гумореску про знання рідної мови.
Відео вона опублікувала у своєму Instagram.
"З Днем прапора та Днем Незалежності України! У цьому відео лунає гумореска Павла Глазового. Як бачимо, час іде, а її актуальність зберігається", - написала співачка під роликом.
Разом із співачкою гумореску декламували: телеведуча Соломія Вітвітська, шоумен Тімур Мірошниценко, співачка Fiinka, ведучий Андрій Чорновол, блогерка Монро, акторка Лілія Ребрик та онука автора гуморески, дизайнерка Катерина Глазова й інші.
Цибульська закликала українців "закохуватися у рідне".
"Ми маємо прекрасну мову, культуру, історію. Які треба плекати, поширювати та захоплюватися. Разом. Бо разом — сильніші", - додала зірка.
Також вона оголосила флешмоб "українською красиво" та закликала шанувальників знімати на відео, як вони декламують вірші та читають прозу рідною мовою.
Нагадаємо, ТаблоID до 33-го Дня Незалежності України створив спеціальний тест: наскільки добре ви знаєте український шоубізнес. Перевірити себе можна тут.