"Закохуватися у рідне": Цибульська, Мірошниченко, Монро та інші зірки записали культову гумореску. Відео

Фото з Instagram Ольги Цибульської

Співачка Ольга Цибульська разом з іншими зірками українського шоубізнесу до Дня Незалежності записала відео-гумореску про знання рідної мови.

Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

"З Днем прапора та Днем Незалежності України! У цьому відео лунає гумореска Павла Глазового. Як бачимо, час іде, а її актуальність зберігається", - написала співачка під роликом.

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Разом із співачкою гумореску декламували: телеведуча Соломія Вітвітська, шоумен Тімур Мірошниценко, співачка Fiinka, ведучий Андрій Чорновол, блогерка Монро, акторка Лілія Ребрик та онука автора гуморески, дизайнерка Катерина Глазова й інші.

Ольга Цибульська нагадала про важливість знання мови

Ребрик та інші зірки підтримали ініціативу співачки

Скріншот з Instagram Ольги Цибульської

Зірки об'єдналися, аби нагадати про важливість вивчення мови

Цибульська закликала українців "закохуватися у рідне".

"Ми маємо прекрасну мову, культуру, історію. Які треба плекати, поширювати та захоплюватися. Разом. Бо разом — сильніші", - додала зірка.

Також вона оголосила флешмоб "українською красиво" та закликала шанувальників знімати на відео, як вони декламують вірші та читають прозу рідною мовою.

Нагадаємо, ТаблоID до 33-го Дня Незалежності України створив спеціальний тест: наскільки добре ви знаєте український шоубізнес. Перевірити себе можна тут.