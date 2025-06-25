"Бути жінкою": Цибульська у "ненормальному" челенджі показала, як тримати баланс з пляшкою на голові
Співачка Оля Цибульська зняла жартівливе відео, де на власному прикладі показала, як сучасній жінці доводиться тримати баланс.
У своєму Instagram 39-річна зірка поприсідала з пляшкою на голові.
"Бути жінкою — це тримати баланс. Навіть коли на голові пляшка, а в серці постійна тривога. Запускаю #ненормальначелендж", - оголосила виконавиця.
Нагадаємо, раніше Цибульська розказувала, чому не спить з чоловіком в одній кімнаті та чи планує другу дитину.
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