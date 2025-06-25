"Бути жінкою": Цибульська у "ненормальному" челенджі показала, як тримати баланс з пляшкою на голові

Марія Мельник - 25 червня, 12:00

Співачка Оля Цибульська зняла жартівливе відео, де на власному прикладі показала, як сучасній жінці доводиться тримати баланс.

У своєму Instagram 39-річна зірка поприсідала з пляшкою на голові.

"Бути жінкою — це тримати баланс. Навіть коли на голові пляшка, а в серці постійна тривога. Запускаю #ненормальначелендж", - оголосила виконавиця.

Цибульська у міні

Співачка взяла пляшку у 0,5 л


Цибульська присіла з пляшкою на голові

Цибульська спершу спробувала присісти обережно і не повністю

Оля Цибульська показала вправу на баланс

Однак змогла утримати баланс і у повному присіді. А чи зможете ви так?

Нагадаємо, раніше Цибульська розказувала, чому не спить з чоловіком в одній кімнаті та чи планує другу дитину.

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Оля Цибульська
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