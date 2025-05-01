Цибульська у прозорому луці знялася для чуттєвих фото і здивувала словами глядачки на її концерті. Фото

Карина Тімкова - 1 травня, 16:20

Співачка Оля Цибульська поділилася з підписниками новою спокусливою фотосесією.

39-річна знаменитість опублікувала в Instagram кадри, на яких постала у прозорій чорній сукні. Зверху вона накинула коричневий жакет.

У такому грайливому луці вона попозувала на білому фоні та серед диму. Також Оля поділилася неочікуваними словами, які почула від глядачки свого концерту.

Оля Цибульська показалася в прозорому луці

Аутфіт завершували блискучі підбори та масивні сережки

Фото Instagram

""Я думала, що ти не вмієш співати. Просто гарна і за тобою точно стоїть якийсь дядя". Вчора дівчина, яка раніше не була на моїх концертах і знала лише з екрана, щиро у цьому зізналась. Я усміхнулась. На правду ж не ображаються. Бо за мною таки стоять. Роки досвіду. Кілька дуже гірких понеділків. Гори відчаю. Та нескінченна віра у себе. Мені не шкода, що ви думали інакше. Навпаки, обожнюю дивувати", — зазначила артистка під фото.

Оля Цибульська ефектно попозувала в диму

Цибульська наробила чуттєвих знімків

Оля Цибульська у прозорій сукня знялася серед диму

Співачка захопила атмосферними фото в темному луці

Нещодавно Оля показувала, які косметологічні процедури робить. Також вона розповідала про своє харчування і як ледь не зробила збільшення грудей. А не так давно ТаблоID ділився цікавими фактами з життя знаменитості.

Нагадаємо, у Цибульської є чоловік Сергій Грисюк, якого вона довго приховувала від публіки. Разом подружжя виховує 10-річного сина Нестора. Час від часу артистка публікує сімейні фото.

Читайте також:

"Це не причина здаватися": Цибульська зізналася, що її засмучує в 8 березня, та адресувала мотивуюче побажання жінкам

"Шок-контент": Цибульська показалася на б'юті-процедурі та одразу після неї. Фото

"Це енергія, яка приходить і йде": Цибульська зізналася, на що їй не шкода витрачати гроші

Оля Цибульська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів