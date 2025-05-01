Цибульська у прозорому луці знялася для чуттєвих фото і здивувала словами глядачки на її концерті. Фото

Співачка Оля Цибульська поділилася з підписниками новою спокусливою фотосесією.

39-річна знаменитість опублікувала в Instagram кадри, на яких постала у прозорій чорній сукні. Зверху вона накинула коричневий жакет.

У такому грайливому луці вона попозувала на білому фоні та серед диму. Також Оля поділилася неочікуваними словами, які почула від глядачки свого концерту.

Аутфіт завершували блискучі підбори та масивні сережки Фото Instagram

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""Я думала, що ти не вмієш співати. Просто гарна і за тобою точно стоїть якийсь дядя". Вчора дівчина, яка раніше не була на моїх концертах і знала лише з екрана, щиро у цьому зізналась. Я усміхнулась. На правду ж не ображаються. Бо за мною таки стоять. Роки досвіду. Кілька дуже гірких понеділків. Гори відчаю. Та нескінченна віра у себе. Мені не шкода, що ви думали інакше. Навпаки, обожнюю дивувати", — зазначила артистка під фото.

Цибульська наробила чуттєвих знімків

Співачка захопила атмосферними фото в темному луці

Нещодавно Оля показувала, які косметологічні процедури робить. Також вона розповідала про своє харчування і як ледь не зробила збільшення грудей. А не так давно ТаблоID ділився цікавими фактами з життя знаменитості.

Нагадаємо, у Цибульської є чоловік Сергій Грисюк, якого вона довго приховувала від публіки. Разом подружжя виховує 10-річного сина Нестора. Час від часу артистка публікує сімейні фото.