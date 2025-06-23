Цибульська розказала, чому не спить із чоловіком в одній кімнаті та чи планує другу дитину

Співачка Оля Цибульська розповіла про особисте життя, зокрема про стосунки з чоловіком Сергієм Грисюком.

В інтервʼю Мирославі Мандзюк виконавиця також відповіла, чи планує другу дитину.

Як пояснила артистка, їй з чоловіком доводиться спати окремо з міркувань безпеки.

"Був випадок, коли пролунала сирена і я летіла на поверх до Нестора (сина - ред.), щоб спускати його на перший поверх і впала – травмувала ногу, спину. Було все синє. Тому я вирішила, що засинаю поруч з сином. І в момент, коли тривога, я швидше можу зреагувати. Мені важливо бути поруч",– пояснила Цибульська.

"Чоловік запрошує мене на побачення. Класно це впливає на стосунки. Реально прикольно, коли є простір і ви можете десь бачитися. І мені подобається, мені треба час побути самій. Тому на побачення сходили, а хропіти – в різні кімнати", - жартома пояснила зірка.

Між романтикою і безпекою сина виконавиця обирає друге

А ще 39-річна Оля відповіла, чи планує народжувати вдруге:

"Я ніяк не наважусь на другу дитину, хоча я розумію, що час іде і я точно не хочу танцювати на випускному в своєї доньки, дай Бог, з крапельницею під рукою. Мені б хотілося бути як сьогодні - сексі, але я не готова зараз".

"Через війну... Ми прийняли рішення, що ми тут з Нестором, але бути при надії, переживати ці всі недоспані ночі, стреси, стрибки зараз гормональні, які відбуваються... Загалом, мати під серцем дитину і відповідати за її здоров'я - дуже важко в ці часи, але глобально я би хотіла ще напевно дитину, але я не готова і час іде", - відповіла співачка.

Цибульська не готова ризикувати в умовах великої війни

Цікаво, що Цибульська та її чоловік разом з часів, коли вона навчалася у 10-му класі. Якось Оля показувала себе в обіймах чоловіка на початку їхніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно зірка також розповіла, які фінансові домовленості діють в їхньому з Сергієм багаторічному шлюбі.