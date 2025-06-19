Цибульська з чоловіком і сином з'явилася в глянці та розкрила головну істину, яку зрозуміла про стосунки

Співачка Оля Цибульська розповіла, в чому полягає її особиста свобода і "ненормальність", яка стала її суперсилою.

Про це 39-річна артистка поговорила з Viva!, попозувавши для digital-обкладинки разом зі своїм чоловіком Сергієм Грисюком та 10-річним сином Нестором.

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"Ненормальна" - таку назву має нова пісня Олі, на яку зірка 19-го червня представила й кліп. Співачка пояснила, що це слово для неї означає.

"Бути ненормальною — це як ходити у сукні з відкритою спиною в країні, де жінкам досі радять "терпи і не висовуйся". Це не бунт. Це — дихання. Бо коли постійно живеш правильно, починаєш тихо вмирати", - поділилася вона.

"Говорити вголос те, що всі шепочуть на кухні. Мене не раз просили бути тихішою. Я навчилась звучати ще сильніше — але з посмішкою", - описала Оля свою суперсилу.

Співачка має суперсилу - свободу бути "ненормальною" і не терпіти

Особиста ж свобода для неї - як для жінки, артистки та людини - полягає в праві вільно погоджуватись та відмовляти.

"У праві сказати "ні" без вибачень. І в праві сказати "так", навіть якщо це "не за віком", "не за статусом" і "не за канонами"", - зазначила вона.

"Іноді мені страшно бути жінкою в цьому світі. І я втомилась бути сильною, сексуальною, дотепною, енергетичною батарейкою. Я просто хочу бути, і щоб цього було достатньо", - зізналася Цибульська

Цибульська висловилася стосовно балансу між ролями артистки, дружини і мами.

"Це не баланс. Це цирк на дроті без страховки. Іноді я забуваю, як мене звати, але точно пам'ятаю, кому треба дати тепло. Балансу немає — є любов і бажання не загубити себе серед обідів, сцен і обіймів", - сказала Оля.

Оля дуже хоче, аби її син виріс без страху бути не таким, як усі, та навчився бути собою раніше, ніж це вдалося їй

Із роками до Цибульської прийшло розуміння, якою є справжня любов та головна істина.

"Любов — це не коли тебе рятують. А коли тебе бачать навіть тоді, коли ти без гриму, без настрою і без відповідей. Істина? Любов — це коли після сварки ти не йдеш доводити правоту, а йдеш ставити чайник", - запевнила вона.

Нагадаємо, нещодавно Оля розповіла, які фінансові домовленості діють в їхньому з Сергієм багаторічному шлюбі. Іще виконавиця зізналася, на що їй не шкода витрачати гроші.