Цибульська з чоловіком і сином з'явилася в глянці та розкрила головну істину, яку зрозуміла про стосунки
Співачка Оля Цибульська розповіла, в чому полягає її особиста свобода і "ненормальність", яка стала її суперсилою.
Про це 39-річна артистка поговорила з Viva!, попозувавши для digital-обкладинки разом зі своїм чоловіком Сергієм Грисюком та 10-річним сином Нестором.
"Ненормальна" - таку назву має нова пісня Олі, на яку зірка 19-го червня представила й кліп. Співачка пояснила, що це слово для неї означає.
"Бути ненормальною — це як ходити у сукні з відкритою спиною в країні, де жінкам досі радять "терпи і не висовуйся". Це не бунт. Це — дихання. Бо коли постійно живеш правильно, починаєш тихо вмирати", - поділилася вона.
"Говорити вголос те, що всі шепочуть на кухні. Мене не раз просили бути тихішою. Я навчилась звучати ще сильніше — але з посмішкою", - описала Оля свою суперсилу.
Особиста ж свобода для неї - як для жінки, артистки та людини - полягає в праві вільно погоджуватись та відмовляти.
"У праві сказати "ні" без вибачень. І в праві сказати "так", навіть якщо це "не за віком", "не за статусом" і "не за канонами"", - зазначила вона.
Цибульська висловилася стосовно балансу між ролями артистки, дружини і мами.
"Це не баланс. Це цирк на дроті без страховки. Іноді я забуваю, як мене звати, але точно пам'ятаю, кому треба дати тепло. Балансу немає — є любов і бажання не загубити себе серед обідів, сцен і обіймів", - сказала Оля.
Із роками до Цибульської прийшло розуміння, якою є справжня любов та головна істина.
"Любов — це не коли тебе рятують. А коли тебе бачать навіть тоді, коли ти без гриму, без настрою і без відповідей. Істина? Любов — це коли після сварки ти не йдеш доводити правоту, а йдеш ставити чайник", - запевнила вона.
Нагадаємо, нещодавно Оля розповіла, які фінансові домовленості діють в їхньому з Сергієм багаторічному шлюбі. Іще виконавиця зізналася, на що їй не шкода витрачати гроші.
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