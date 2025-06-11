"Спонсорує мій спокій": Цибульська про фінансові домовленості з чоловіком і що в шлюбі "важливіше за штори й борщ"

Співачка Оля Цибульська розказала, чи виходить у неї зараз заробляти завдяки творчій діяльності та чи допомагає їй із цим чоловік-підприємець. Іще зірка, яка в грудні святкуватиме своє 40-ліття, пояснила, як ставиться до цього віку, і назвала свої пункти "пропаганди, на яку більше не ведеться".

Як зізналася Оля в інтерв'ю KP.ua, заробляти зараз на концертах неможливо, якщо ти "співачка, а не калькулятор".

"Клуби, звук, музиканти, пальне - усе дорожчає, тільки не квитки. Це як борщ: ти вариш з любов'ю, а вартість - як пакет "Мівіни". Заробляємо на рекламі, дуетах, онлайн-контенті. Але концерти - це як молитва. Не для грошей, а для зв'язку", - зазначила виконавиця.

Концерти для Олі зараз - не для грошей, а для душі

Роялті ж Цибульська порівняла з "кишеньковими від Всесвіту": приємно, але не проживеш.

Артистка пояснила, якими є їхні з чоловіком Сергієм фінансові домовленості.

"Він не спонсорує мій бізнес. Він спонсорує мій спокій. Ми домовились давно: я сама заробляю на творчість, він - на сім'ю. Якщо і підстраховує - то не як банк, а як партнер, який бачить, коли я стою на краю і тримаюся на ентузіазмі та заспокійливих. У нашому шлюбі немає "він дав - вона витратила". Є "він повірив - вона зробила"", - поділилася зірка.

Цибульська та батько її сина Нестора разом уже близько 25 років

Зі слів Олі, війна "зняла всі фільтри і страхи", тому вона, зокрема, наважилася в серпні 2022-го нарешті представити свого благовірного широкому загалу.

"Раніше мені здавалося, що особисте треба ховати. А потім я зрозуміла - його не треба ховати, його треба берегти. І показувати тоді, коли ти готова не грати роль, а жити. Ми вийшли з тіні разом. Це була не стратегія, а свобода", - сказала вона.

Співачка розказала, як Сергій реагує на її жарти про "заведу коханця".

"Сміється. І на всяк випадок качає прес. Я завжди кажу: почуття гумору в сім’'ї важливіше за штори й борщ. Якщо твій чоловік не сміється з твоїх жартів - може, він і не твій", - наголосила артистка.

Цибульська розповіла, про що мріє перед своїм 40-річчям.

"Колись я мріяла про сцену, любов і популярність. Зараз - про безпеку, свободу і ранок без тривоги в Telegram. Маю не все, але маю головне - відчуття, що я встигла багато, але ще не закінчила. І, між нами, сорок – це не вік. Це стан: коли ти вже не виправдовуєшся, але ще не втомилася мріяти", - підкреслила вона.

У Instagram Оля поміркувала про стереотипи, які над нею більше не владні. Зокрема мова про те, що жінка буцімто мусить бути скромною та терплячою, а чоловіка треба "тримати", бо втече.

Нагадаємо, нещодавно Цибульська показувала, яка б'юті-процедура змушує її матюкатися та плакати, але яку вона робить знов і знов. А ще співачка пояснила, чому на ній більше не працюють "хардові" дієти та відмова від якого продукту помогла їй позбутися набряків. ТаблоID же зібрав інші цікаві факти про Олю, як-от те, яку свою еротичну фантазію вона втілила під час поїздки до Нью-Йорка.