Від малої дівчинки до бабусі Олі: Цибульська показала себе в різному віці
39-річна співачка Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитячі роки.
А ще виконавиця, користуючися фільтрами Instagram, приміряла на себе маску бабусі.
"Що б ви сказали дитині? Кажуть, дива в житті починаються коли ми для своєї внутрішньої дитини стаємо справжнім дорослим, готовим на усе. Коли дозволяємо їй мріяти, балуватися, загадувати бажання і в моменти розпачу не робимо зауважень, а кажемо: "Я поруч! Ми все зробимо. Нічого не бійся".Моя маленька, я тебе чую. І нічого не змінилось. Всі твої мрії круті! Ми йдемо до них. Просто трохи довше, ніж хотілось", - звернулася Цибульська до себе-дівчинки.
Цибульська припустила, як виглядатиме за кількадесят років.
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