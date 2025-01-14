Від малої дівчинки до бабусі Олі: Цибульська показала себе в різному віці

14 січня, 17:45
Цибульська з рудим волоссям
фото з Instagram

39-річна співачка Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитячі роки.

А ще виконавиця, користуючися фільтрами Instagram, приміряла на себе маску бабусі.

"Що б ви сказали дитині? Кажуть, дива в житті починаються коли ми для своєї внутрішньої дитини стаємо справжнім дорослим, готовим на усе. Коли дозволяємо їй мріяти, балуватися, загадувати бажання і в моменти розпачу не робимо зауважень, а кажемо: "Я поруч! Ми все зробимо. Нічого не бійся".Моя маленька, я тебе чую. І нічого не змінилось. Всі твої мрії круті! Ми йдемо до них. Просто трохи довше, ніж хотілось", - звернулася Цибульська до себе-дівчинки.


Цибульська дитина
фото з Instagram

Цибульська припустила, як виглядатиме за кількадесят років.

Цибульська бабуся

Скільки років дали б співачці на цьому фото?

Нагадаємо, раніше Цибульська міркувала про прийняття віку та розказувала, чому ненавидить мейкап.

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Оля Цибульська
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