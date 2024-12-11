"Максимальний егоїзм": Цибульська в трендовій шапці та пухнастих рукавичках поміркувала про самотність дорослих

Співачка Оля Цибульська в зимовому пухнастому аутфіті наробила фото в Буковелі.

На фото 38-річна виконавиця попозувала у трендовій шапці і поміркувала про самотність у дорослому віці.

"Тобі буває самотньо? Мені так. Ми часто почуваємось самотніми в дорослому віці. Одинокими, навіть у великих компаніях, одинокими в стосунках, в сімʼях, у дружбі.

Реклама:

Повірте, від самотності плачуть навіть ті, хто збирає стадіони і має мільйони підписників. А вчора мене осяяло.Самотність це максимальний егоїзм", - припустила Оля.

"Бо ось моє "Я" , а ось всі навколо, хто не дає мені уваги, тепла, не дає підтримки, не розуміє… Хто прямо зараз нічого для мене не робить. Ми почали сприймати все що маємо, як банальність життя. А вулицю, якою ти ходиш - хтось підмів. Хтось - своїми руками спік хліб, який ти купуєш. Хтось - захищає твоє життя на фронті. Хтось - проводить для твоєї дитини урок. Хтось - керує потягом у який ти сіла", - нагадала співачка.



"А хтось спізнився на потяг, щоб тобі у купе було більше місця. І буде самотньо доти, доки не почнеш помічати людей навколо.Таких же самотніх, як і ти", - зазначила вона.

Образ Олі виглядає максимально комфортним і теплим

Нагадаємо, 14-го грудня Цибульській виповниться 39. Раніше вона анонсувала великі зміни у своєму житті, які планувала здійснити до свого 39-річчя.