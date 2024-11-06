"Важкувато, особливо на сцені": Цибульська розкрила свою осінню вагу та попозувала для атмосферних кадрів
Співачка Оля Цибульська, яка не приховує, що має непрості стосунки з їжею та страждає на розлад харчової поведінки, назвала нинішню цифру своєї ваги.
38-річна зірка приймає і поважає себе будь-якою, але та форма, в якій вона перебуває зараз, завдає їй певний фізичний дискомфорт.
"Яка твоя осіння вага? Моя 69 кг. Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста", - написала Оля в Instagram.
У коментарях артистка продовжила розмову про це зі своїми підписниками. Зокрема вона розкрила, яка вага є для неї найкомфортнішою.
"Мені було класно в 55-53. Ніяк не можу", - зізналася Цибульська.
"З 69 мені важкувато особливо на сцені", - зазначила вона.
До речі, однією з жінок, котрі в коментах теж назвали свою вагу, стала хореографка Ілона Гвоздьова. Її цифра - 67.
Нагадаємо, декілька років тому, за допомогою дієтолога Олі Цибульській вдалося схуднути з розміру L до S. Як зізнавалася тоді зірка, вона дійшла до межі, коли їй "хотілося плюнути в себе на телеекрані".
На жаль, після початку повномасштабної війни Оля через стрес знову почала переїдати і за рік повернула собі 10 кіло.
"Кайфова баба" Цибульська показалася на класному побаченні та назвала його правила
"Люблю, щоб на мене казали мілфа": Цибульська розповіла про найбільший гонорар, скільки коштує її догляд за собою та за яких умов заведе коханця
"Це енергія, яка приходить і йде": Цибульська зізналася, на що їй не шкода витрачати гроші
"Оля не боїться осуду": Цибульська дала поради, як подружитися з власними лінощами
"Згадала, яке щастя на смак": Цибульська показала, заради чого поїхала з сином за кордон. Фото