"Важкувато, особливо на сцені": Цибульська розкрила свою осінню вагу та попозувала для атмосферних кадрів

Співачка Оля Цибульська, яка не приховує, що має непрості стосунки з їжею та страждає на розлад харчової поведінки, назвала нинішню цифру своєї ваги.

38-річна зірка приймає і поважає себе будь-якою, але та форма, в якій вона перебуває зараз, завдає їй певний фізичний дискомфорт.

"Яка твоя осіння вага? Моя 69 кг. Не страшно, коли я повна. Страшно, коли я пуста", - написала Оля в Instagram.

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Осіння вага та атмосферні осінні фото Олі

У коментарях артистка продовжила розмову про це зі своїми підписниками. Зокрема вона розкрила, яка вага є для неї найкомфортнішою.

"Мені було класно в 55-53. Ніяк не можу", - зізналася Цибульська.

"З 69 мені важкувато особливо на сцені", - зазначила вона.

Артистка хотіла би знову досягти своїх "класних" 53-55 кілограмів

До речі, однією з жінок, котрі в коментах теж назвали свою вагу, стала хореографка Ілона Гвоздьова. Її цифра - 67.

Нагадаємо, декілька років тому, за допомогою дієтолога Олі Цибульській вдалося схуднути з розміру L до S. Як зізнавалася тоді зірка, вона дійшла до межі, коли їй "хотілося плюнути в себе на телеекрані".

На жаль, після початку повномасштабної війни Оля через стрес знову почала переїдати і за рік повернула собі 10 кіло.