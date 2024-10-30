"Згадала, яке щастя на смак": Цибульська показала, заради чого поїхала з сином за кордон. Фото

Кілька днів тому співачка Оля Цибульська раптом повідомила, що разом із сином Нестором виїхала з країни. Виконавиця зізналася, що це втеча, але з поверненням. Щоправда, не уточнювала, куди саме подалася.

І от нарешті Оля розкрила таємницю і мету їхньої з сином подорожі. Як виявилося, виконавиця перевірила список зі 100 своїх бажань, який склала минулого року, і побачила, що з нього здійснилося лише 2.

Тож, кинувши все, артистка поїхала назустріч ще одному своєму бажанню - стати на дошку і підкорити хвилю.

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"Я відкрила список зі 100 бажань, що писала рік тому. Збулось тільки 2. 98 - в дупу. Мої особисті мрії не збулись. Бо не на часі, не в пріоритеті. І я нарешті наважилась зробити крок. Щоб почути себе. Щоб стати на хвилю. І щоб у списку зі 100 бажань збулось хоча б 3. Я згадала, яке щастя на смак. Виявляється, воно дійсно тільки для рішучих і безстрашних", - поділилася Цибульська в Instagram і виклала відео.

Оля взяла сина і поїхала здійснювати одне зі своїх бажань

Схоже. співачка була в Португалії

"Робіть усе, щоб ваші мрії збувалися, щоб ваша внутрішня дитина вам дякувала", - зі сльозами на очах сказала Оля після спроби підкорити хвилю.

Оля плакала від щастя

Також Цибульська написала пост, у якому повідомила, що вже повертається додому, та відповіла хейтерам, які побачили у її поїздці "зраду".

"Печальна новина для тих, хто святкував мій відʼїзд. Я відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала сину можливість поспати в тиші, і ми за планом повертаємось додому.

Судячи з коментарів у мережах , вивезти дитину за кордон, рятуючи дитинство, досі для багатьох - "зрада". Ніколи цього не зрозумію.🤯 Знаю - усім боляче. Так, що не знаєш як дихати, щоб нікого не зачепити. І сама дихаєш так, щоб ніхто не зачепив", - написала Оля.

"Моя професія - це відповідальність. І моє місце у такий час в Україні. Це незмінно. Але у МОЇЙ Україні завжди є тепло, в яке повернуться усі, хто відчув, що готовий та має фізично куди й до кого. В МОЇЙ Україні завжди є мудрість відпустити тих, хто пробує жити інакше. Бо ніколи не знаєш насправді, якою ціною і за яких особистих обставин мати приймає складне рішення за себе та дитину. В моїй Україні, у моєму серці, в моєму блозі, на моїх концертах є місце усім", - наголосила співачка.

Цибульська згадала, яке щастя на смак, та повертається додому

"Я дякую "моїм" людям. За тисячі повідомлень в директ за ці дні. За "ти краще знаєш, як тобі треба" без порушень особистих кордонів. Бути українцем - це підтримувати одне одного і вдома і по світу. Підтримувати, а не їсти. Це насправді і наближає перемогу", - підсумувала Цибульська.

Нагадаємо, нещодавно 38-річна Оля заінтригувала змінами у житті, заявивши, що так як було, більше бути не може.