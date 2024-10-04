"Оля не боїться осуду": Цибульська дала поради, як подружитися з власними лінощами
Співачка Оля Цибульська зізналася, що страшенно лінива, але це їй у житті не заважає. Просто 38-річна зірка знає, як потоваришувати з власною лінню.
"Я страшенно лінива! А ти? Нарешті зрозуміла, що лінь - це прояв моєї внутрішньої дитини", - заявила артистка в Instagram.
"Оля в цьому стані пише пісні, книги, веде блог, виступає перед тисячними аудиторіями і не боїться критики. Оля не боїться осуду, бо їй просто лінь", - пояснила вона.
Цибульська розкрила власні лайфхаки, як зробити лінощі друзями.
"Обіцяю собі нагороду і ДАЮ її собі, коли задачу виконано. Розказую про ціль людині (бажано, незнайомій), яку залучаю в процес. Щоб було соромно і не зручно відкрутитись від результату", - поділилася співачка.
"Кажу собі сміливо: спробуй. Результат не важливий. Швидше всього, не вийде. І це норм. Це знімає страх і надихає пірнати в процес розслаблено", - порадила вона.
"Ставлю дедлайн ліні. Буквально. Ще лінуюсь 25 хв і все. Фантазую що буде, коли мені вдасться. Як і з ким буду святкувати", - резюмувала Оля.
Нагадаємо, нещодавно Цибульська розповідала, як ставиться до грошей і чому їй не шкода їх витрачати. А ще артистка називала ознаки справді сильної жінки.
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