"Так, як було - витримати більше не можу": 38-річна Цибульська заінтригувала змінами у житті

Співачка Оля Цибульська, котра нещодавно розповідала своїй аудиторії, як подружитися з власною лінню, анонсувала великі зміни у своєму житті. Здійснити вона їх планує до свого 39-річчя, яке святкуватиме у грудні.

"Я знову на етапі змін. Люблю його, хоча і побоююсь. Знову змінюються люди, багато невідомого попереду… Багато відповідальності, обов'язків і нуль гарантій. Але рішення прийнято, бо є чітке відчуття, що так як було - витримати більше не можу", - зізналася Оля.

"Найскладніше у цьому всьому - змиритись, що твоє нове життя буде коштувати тобі попереднього. Здається, не всі на це здатні…", - додала вона.

У відео, яким Цибульська супроводила допис, вона дала натяк, що її "внутрішня революція" матиме відношення до способу життя. Адже перший крок, який робить артистка - це відмова від вживання кави.

Нагадаємо, раніше Оля неодноразово відверто розказувала про свою боротьбу з зайвою вагою та загострення розладу харчової поведінки. Свою залежність від їжі виконавиця порівнювала з алкогольною чи наркотичною залежністю.