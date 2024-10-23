"Так, як було - витримати більше не можу": 38-річна Цибульська заінтригувала змінами у житті
Співачка Оля Цибульська, котра нещодавно розповідала своїй аудиторії, як подружитися з власною лінню, анонсувала великі зміни у своєму житті. Здійснити вона їх планує до свого 39-річчя, яке святкуватиме у грудні.
"Я знову на етапі змін. Люблю його, хоча і побоююсь. Знову змінюються люди, багато невідомого попереду… Багато відповідальності, обов'язків і нуль гарантій. Але рішення прийнято, бо є чітке відчуття, що так як було - витримати більше не можу", - зізналася Оля.
"Найскладніше у цьому всьому - змиритись, що твоє нове життя буде коштувати тобі попереднього. Здається, не всі на це здатні…", - додала вона.
У відео, яким Цибульська супроводила допис, вона дала натяк, що її "внутрішня революція" матиме відношення до способу життя. Адже перший крок, який робить артистка - це відмова від вживання кави.
Нагадаємо, раніше Оля неодноразово відверто розказувала про свою боротьбу з зайвою вагою та загострення розладу харчової поведінки. Свою залежність від їжі виконавиця порівнювала з алкогольною чи наркотичною залежністю.
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