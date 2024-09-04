"Вночі обстріли, зранку мейкап": Цибульська у сукні-вишиванці попозувала на Тижні моди

Співачка Оля Цибульська поміркувала про подвійний світ, в якому вимушені існувати українці.

У своєму Instagram вона запостила фото з першого з часів повномасштабної війни Тижня моди і закликала бути вдячними за життя.

"У мене відчуття, що я живу подвійне життя. Вночі обстріли. Зранку — повний мейкап і зйомки. Вдень трагічні новини. Ввечері — показ. Життя в Україні ніколи не буде тільки чорне або тільки біле.

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Ми постійно балансуємо десь у відтінках сірого. Не можна впадати у крайнощі, бо саме цього від нас хочуть *матюк і слово, за яке банять*. Щодня за нашу можливість жити своє життя платять. Здоровʼям, грошима і, на жаль, життями. Наш обовʼязок — памʼятати. І не просрти ту країну, у якій живемо. Тримаймося. Підтримуймо своє і своїх"? - закликала Оля.

Співачка одягнула сукню-вишиванку бренду Zharko

Хоча Олі й доводиться робити бойовий мейк для таких заходів, у побутовому житті вона всіляко уникає його (бо ненавидить)

Нагадаємо, у травні Цибульська, яка закликає не здаватися, перелічила ознаки сильної жінки (перший серед яких - визнати, що вона задовбалась).