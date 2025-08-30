Цибульська у молочному ліфі та шортах насолодилася останніми днями літа коло води

Фото з Instagram Олі Цибульської

Співачка Оля Цибульська похвалилася тілом у шортиках та коротенькому топі та пояснила, як пізнати масштаб іншої людини.

Світлинами з відпочинку коло води Оля поділилася у своєму Instagram.

"Як пізнати справжній масштаб людини? Не за гучними словами, не за доходами і навіть не по тому, як вона святкує перемоги. Масштаб видно тоді, коли приходить конфлікт. Хтось кидається образами, хтось тікає в тишу, хтось шукає винних. А хтось — шукає вихід", - написала вона.

Цибульська зазначила, що велика людина - це не та, що ніколи не свариться, а та - що знаходить вихід з конфлікту.

"А та, що вміє вийти з конфлікту, не втративши обличчя. І при цьому зберегти чужу гідність. Бо сила — це не крик. Справжня сила — сказати "я тебе чую", навіть якщо не згоден. І піти далі, не несучи образи у своє життя", - додала вона.

