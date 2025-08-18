"Без цукру, без мук": Цибульська з сином показали, як готують шоколадний десерт із яблучним пюре. Відео

Співачка Оля Цибульська, яка не приховує, що на неї не діють "хардові" дієти, дала рецепт смаколика, котрим можуть балувати себе ті, хто, як і вона, мусить постійно боротися за свою стрункість.

39-річна зірка, разом із її сином Нестором, приготувала шоколадний ПХ-десерт з яблучним пюре. Як запевнила Оля, таке частування колись неодмінно сподобається її майбутній невістці, "бо чоловік, який вміє готувати, на вагу золота".

10-річний Нестор кулінарив під керівництвом мами

"150 г яблучного пюре, 2 яйця, 2 ст. л. какао, 3 ст. л. рисового борошна, натертий гіркий шоколад, ягоди для прикраси", - дала артистка перелік інгредієнтів у Instagram.

Оля дала рецепт десерта, який не відкладеться на талії

"Змішати пюре з яйцями. 2. Додати какао + рисове борошно. 3. Посипати шоколадом. 4. Перемішати й вилити у форму. 5. Запікати 15 хв при 180°. 6. Прикрасити ягодами зверху", - порадила вона.

"Без цукру, без мук - але солодко й кайфово", - резюмувала Цибульська.

Ось така краса

Нестор зацінив

