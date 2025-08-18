"Без цукру, без мук": Цибульська з сином показали, як готують шоколадний десерт із яблучним пюре. Відео
Співачка Оля Цибульська, яка не приховує, що на неї не діють "хардові" дієти, дала рецепт смаколика, котрим можуть балувати себе ті, хто, як і вона, мусить постійно боротися за свою стрункість.
39-річна зірка, разом із її сином Нестором, приготувала шоколадний ПХ-десерт з яблучним пюре. Як запевнила Оля, таке частування колись неодмінно сподобається її майбутній невістці, "бо чоловік, який вміє готувати, на вагу золота".
"150 г яблучного пюре, 2 яйця, 2 ст. л. какао, 3 ст. л. рисового борошна, натертий гіркий шоколад, ягоди для прикраси", - дала артистка перелік інгредієнтів у Instagram.
"Змішати пюре з яйцями. 2. Додати какао + рисове борошно. 3. Посипати шоколадом. 4. Перемішати й вилити у форму. 5. Запікати 15 хв при 180°. 6. Прикрасити ягодами зверху", - порадила вона.
"Без цукру, без мук - але солодко й кайфово", - резюмувала Цибульська.
Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська свого часу розказувала, як готує яблучну шарлотку без цукру, борошна та яєць. А акторка Ксенія Мішина вміє робити легкі сирники без борошна і цукру.
