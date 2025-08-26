"У кожної жінки свій океан": Цибульська в зебровому купальнику показалася на сапборді. Фото
Співачка Оля Цибульська насолодилася активним видом літнього дозвілля: катанням на сапборді.
39-річна зірка у Instagram поділилася кількома фото, на яких вона вбрана в купальник із принтом під зебру, а ще своїми думками.
"Ти більше любиш хвилі чи гори?", - поцікавилася вона.
"У кожної з нас — свій океан. І своє весло. Ми можемо втрачати рівновагу, але це не поразка — це просто перевірка глибини. Берег завжди ближчий, ніж здається. І завжди далі, ніж хочеться. І знаєте що? Я не боюся впасти у воду. Я боюся прожити життя на березі. Бо коли в руках весло — ти вже не пасажир. Ти — капітан", - наголосила Оля.
Нагадаємо, нещодавно Цибульська зізналася, який страх довго заважав їй полюбити квіти. А ще артистка розповідала, яку головну істину про стосунки вона збагнула за 10 років свого шлюбу.
