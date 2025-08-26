"У кожної жінки свій океан": Цибульська в зебровому купальнику показалася на сапборді. Фото

Марія Ткаченко - 26 серпня, 12:00
Фото з Instagram Цибульської

Співачка Оля Цибульська насолодилася активним видом літнього дозвілля: катанням на сапборді.

39-річна зірка у Instagram поділилася кількома фото, на яких вона вбрана в купальник із принтом під зебру, а ще своїми думками.

Оля рішучо підкорила сап


"Ти більше любиш хвилі чи гори?", - поцікавилася вона.

Співачка обрала ефектний зебровий купальник із довгими рукавами, щоби захиститися від сонця

"У кожної з нас — свій океан. І своє весло. Ми можемо втрачати рівновагу, але це не поразка — це просто перевірка глибини. Берег завжди ближчий, ніж здається. І завжди далі, ніж хочеться. І знаєте що? Я не боюся впасти у воду. Я боюся прожити життя на березі. Бо коли в руках весло — ти вже не пасажир. Ти — капітан", - наголосила Оля.

Цибульська радить не боятися веслувати по своєму житті та не боятися глибини

Нещодавно на сапборді каталася Оліна колега Анастасія Приходько

Нагадаємо, нещодавно Цибульська зізналася, який страх довго заважав їй полюбити квіти. А ще артистка розповідала, яку головну істину про стосунки вона збагнула за 10 років свого шлюбу

