"У кожної жінки свій океан": Цибульська в зебровому купальнику показалася на сапборді. Фото

Співачка Оля Цибульська насолодилася активним видом літнього дозвілля: катанням на сапборді.

39-річна зірка у Instagram поділилася кількома фото, на яких вона вбрана в купальник із принтом під зебру, а ще своїми думками.

Оля рішучо підкорила сап

"Ти більше любиш хвилі чи гори?", - поцікавилася вона.

Співачка обрала ефектний зебровий купальник із довгими рукавами, щоби захиститися від сонця

"У кожної з нас — свій океан. І своє весло. Ми можемо втрачати рівновагу, але це не поразка — це просто перевірка глибини. Берег завжди ближчий, ніж здається. І завжди далі, ніж хочеться. І знаєте що? Я не боюся впасти у воду. Я боюся прожити життя на березі. Бо коли в руках весло — ти вже не пасажир. Ти — капітан", - наголосила Оля.

Цибульська радить не боятися веслувати по своєму житті та не боятися глибини

Нещодавно на сапборді каталася Оліна колега Анастасія Приходько

