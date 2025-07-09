Апетитна спокуса: Цибульська у бікіні посмажила млинці. Фото

Тамара Кудрявченко - 9 липня, 11:15

Співачка Оля Цибульська вирішила не приховувати від шанувальників своє апетитне тіло. Тож під час смаження млинців зняла відео того, як пританцьовує в купальнику коло плити. 

39-річна артистка неодноразово казала, що хардові дієти на неї не діють. Тому ще на початку року вона вирішила поступово відмовлятися від продуктів, які їй шкодять. 

Оля Цибульська в бікіні
У таку спеку смажити млинці одягненою - злочин

Чи допомогло це їй схуднути - Оля поки не уточнювала. Але млинці, схоже, в перелік заборонених смаколиків не входить. 


Ммм, смакота!

Ммм, смакота!

Нагадаємо, нещодавно Оля присвятила своєму чоловіку Сергію зворушливе зізнання. А ще співачка розповіла, чому не спить з коханим в одній кімнаті

Сину подружжя, Нестору 10 років, як і їхньому шлюбу. 

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Оля Цибульська
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